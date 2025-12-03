Il truffatore si vanta su Tiktok il boss trova il video e gli chiede 50mila euro di pizzo

Il boss Giannelli, monitorando Internet, aveva individuato il profilo di un truffatore e gli aveva imposto la tangente; emerge dall'ordinanza eseguita contro il clan Licciardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

