Il trucco per cambiare i video sui social senza toccare lo schermo | cosa c’è dietro l'opzione lingua

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

iOS 26, il nuovo sistema operativo di iPhone permette di scorrere i video sui social semplicemente mostrando la lingua sullo schermo. Non è solo un trend sui socia: fa parte di una serie di funzioni legate all'accessibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

