Il trucco per cambiare i video sui social senza toccare lo schermo | cosa c’è dietro l'opzione lingua
iOS 26, il nuovo sistema operativo di iPhone permette di scorrere i video sui social semplicemente mostrando la lingua sullo schermo. Non è solo un trend sui socia: fa parte di una serie di funzioni legate all'accessibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Se pensi che il pantalone palazzo “accorci”… stai per cambiare idea La verità? Non è roba “solo per alte”: è roba per chi vuole sentirsi figa anche quando misura 1 metro e… simpatia Basta scegliere la scarpa giusta — zeppa, suola alta, quel trucco che t - facebook.com Vai su Facebook
Il trucco per cambiare i video sui social senza toccare lo schermo: cosa c’è dietro l’opzione “lingua” - iOS 26, il nuovo sistema operativo di iPhone permette di scorrere i video sui social semplicemente mostrando la lingua sullo schermo ... Lo riporta fanpage.it