. L’onda emotiva di una prima serata da record. La platea televisiva europea accende un entusiasmo rarissimo e abbraccia senza esitazione il ritorno di Sandokan. La nuova interpretazione di Can Yaman domina la serata e catalizza l’attenzione di circa trentatré milioni di spettatori nel mondo, mentre in Italia raggiunge un clamoroso 33,9% di share. Il pubblico segue la prima puntata come un rito collettivo e trasforma il debutto in un successo immediato, segnando un punto di svolta nella fiction italiana. La forza di un percorso che nasce contro ogni previsione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Il trionfo di Sandokan e la notte d’oro di Can Yaman

