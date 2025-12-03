Il trionfo di Sandokan e la notte d’oro di Can Yaman

. L’onda emotiva di una prima serata da record. La platea televisiva europea accende un entusiasmo rarissimo e abbraccia senza esitazione il ritorno di Sandokan. La nuova interpretazione di Can Yaman domina la serata e catalizza l’attenzione di circa trentatré milioni di spettatori nel mondo, mentre in Italia raggiunge un clamoroso 33,9% di share. Il pubblico segue la prima puntata come un rito collettivo e trasforma il debutto in un successo immediato, segnando un punto di svolta nella fiction italiana. La forza di un percorso che nasce contro ogni previsione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

