Il passaggio di “The Simpsons” dalla trasmissione su rete tradizionale a una piattaforma di streaming rappresenta un momento cruciale per uno degli show televisivi più longevi e iconici della televisione americana. Questo cambiamento, accompagnato dall’introduzione di contenuti esclusivi su Disney+, evidenzia l’evoluzione del modello di distribuzione, che influenza profondamente l’approccio commerciale e la strategia di fidelizzazione dei fan. Nel presente articolo, si analizzerà come “The Simpsons” si sta adattando a queste nuove modalità, confrontandole con le pratiche più innovative di altri show come “Family Guy”, e si approfondirà il ruolo dei contenuti speciali e delle esclusive di stagione nel panorama attuale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il trasferimento de I Simpsons su Disney e le lezioni da un’altra sitcom animata