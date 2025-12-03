Il tentato femminicidio di Oslo via al processo con il video e l’audio choc | Così voleva ucciderla

Firenze, 3 dicembre 2025 – Ha raccontato l’incubo che ha vissuto, il terrore di un tentato femminicidio che si consumò nel negozio in cui lavorava, per mano di chi diceva di averla amata. E’ iniziato ieri a Oslo il processo all’aggressore di Martina Voce, l’ex fidanzato Mohit Kumar, 25 anni, che il 20 dicembre dell’anno scorso si presentò al grande magazzino dove la giovane fiorentina lavorava, armato di un coltello e determinato a far male. Cosa rischia Kumar. Secondo la legge norvegese, Kumar, accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate, rischia fino a dodici anni. Ma la richiesta di condanna, come nei processi italiani, arriverà alla fine del dibattimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

