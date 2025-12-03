Il Teatro Palladium rende omaggio al genio musicale di Luigi Dallapiccola maestro del Novecento italiano

Funweek.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un luogo simbolo di Roma come il Teatro Palladium apre le sue porte a un tributo speciale, dato che ospiterà una serata dedicata a Luigi Dallapiccola, una delle figure più luminose del Novecento italiano. Nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, il compositore istriano torna ad animare la scena capitolina grazie a un programma pensato per restituire al pubblico la profondità del suo pensiero e la potenza lirica della sua musica, intrecciata alla letteratura europea e alla storia del nostro Paese. LEGGI ANCHE: – Da Supermagic al tributo a Ennio Morricone: i biglietti per spettacoli e concerti perfetti da regalare a un romano per Natale Il Teatro Palladium omaggia Luigi Dallapiccola: un viaggio musicale tra Roma, Cremona e Mantova. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

teatro palladium rende omaggioIl Teatro Palladium rende omaggio al genio musicale di Luigi Dallapiccola, maestro del Novecento italiano - Il Teatro Palladium omaggia Luigi Dallapiccola: nel 50° anniversario della sua scomparsa, Roma celebra il maestro del Novecento italiano. Da funweek.it

teatro palladium rende omaggioLuigi Dallapiccola: a 50 anni dalla morte eventi in tre città - (askanews) – Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Dallapiccola, tre ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Palladium Rende Omaggio