Il Teatro Palladium rende omaggio al genio musicale di Luigi Dallapiccola maestro del Novecento italiano

Un luogo simbolo di Roma come il Teatro Palladium apre le sue porte a un tributo speciale, dato che ospiterà una serata dedicata a Luigi Dallapiccola, una delle figure più luminose del Novecento italiano. Nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, il compositore istriano torna ad animare la scena capitolina grazie a un programma pensato per restituire al pubblico la profondità del suo pensiero e la potenza lirica della sua musica, intrecciata alla letteratura europea e alla storia del nostro Paese.