Il Teatro Palladium rende omaggio al genio musicale di Luigi Dallapiccola maestro del Novecento italiano
Un luogo simbolo di Roma come il Teatro Palladium apre le sue porte a un tributo speciale, dato che ospiterà una serata dedicata a Luigi Dallapiccola, una delle figure più luminose del Novecento italiano. Nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, il compositore istriano torna ad animare la scena capitolina grazie a un programma pensato per restituire al pubblico la profondità del suo pensiero e la potenza lirica della sua musica, intrecciata alla letteratura europea e alla storia del nostro Paese. LEGGI ANCHE: – Da Supermagic al tributo a Ennio Morricone: i biglietti per spettacoli e concerti perfetti da regalare a un romano per Natale Il Teatro Palladium omaggia Luigi Dallapiccola: un viaggio musicale tra Roma, Cremona e Mantova. 🔗 Leggi su Funweek.it
