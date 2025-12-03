Il tatuaggio ancora sotto accusa | indebolisce il sistema immunitario I colori nero rosso e verde si accumulano nei linfonodi

Roma, 3 dicembre 2025 - I tatuaggi vanno di moda, identificano e mandano messaggi, ma indeboliscono anche il sistema immunitario per anni, lo sostiene uno studio internazionale, guidato dall'italiana Arianna Capucetti e coordinato da Santiago González, dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina a Bellinzona in Svizzera. Il team di ricercatori punta il dito sui pigmenti dei colori più utilizzati, nero, rosso e verde, che non si fermano alla pelle ma si accumulano nei linfonodi. I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario. Test di laboratorio hanno evidenziato quanto lo studio, che ha coinvolto altri 12 gruppi di ricerca ed è stato pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti Pnas, sostiene: i tatuaggi minano il sistema immunitario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

