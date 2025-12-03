Il Summit del gioiello italiano di Ieg traccia la rotta tra geopolitica e innovazione

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Porte aperte alle aziende italiane del settore orafo, domani 4 dicembre, per la quinta edizione del Summit del Gioiello Italiano nel cuore del distretto aretino. Italian Exhibition Group e gli stakeholder del distretto aretino invitano la community di Oroarezzo ad Arezzo Fiere e Congressi, a partire dalle 17:30, per un talk dedicato a “Geopolitica, oro e futuro: come difendere, innovare e preservare la tradizione”. Ospiti il vicedirettore ad personam del Corriere della Sera Federico Fubini, Fabrizio Bernini, presidente di Zucchetti Centro Sistemi, Denise Vangelisti, vicepresidente di Freschi & Vangelisti e Massimo Poliero, presidente e Ceo di Legor Group e presidente di AFEMO. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Summit del gioiello italiano di Ieg traccia la rotta tra geopolitica e innovazione

Contenuti che potrebbero interessarti

CNA Arezzo è lieta di invitare gli associati del & alla 5a edizione del Summit del Gioiello Italiano organizzato da IEG Italian Exhibition Group, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 17 presso l’Auditorium di Arezzo Fier - facebook.com Vai su Facebook

Il Summit del gioiello italiano di Ieg traccia la rotta tra geopolitica e innovazione - Il Summit del Gioiello Italiano è un evento organizzato da IEG in partnership con ICE Agenzia, con il patrocinio di Regione Toscana, Arezzo Fiere e Congressi, Camera di Commercio Industria Artigianato ... Riporta lanazione.it

Al Summit del gioiello italiano Ieg fa incontrare distretto aretino e mille studenti - La filiera orafa di fronte ai nuovi scenari geopolitici e gli studenti toscani che incontrano le imprese manifatturiere. Secondo adnkronos.com

Al via il Summit del gioiello italiano, ad Arezzo l’appuntamento strategico per la filiera - Le associazioni di categoria pronte a scrivere assieme a Italian Exhibition Group un nuovo capitolo per il futuro del settore orafo e ... Secondo adnkronos.com

Il Summit del Gioiello Italiano alla quarta edizione - gioielliera italiana raddoppia: alla prima giornata di confronto sulle strategie per il settore di giovedì ... Lo riporta lanazione.it

IEG sceglie Adnkronos per la comunicazione degli eventi di oreficeria, gioielleria e orologeria - Italian Exhibition Group (IEG), leader nell’organizzazione di fiere ed eventi, ha affidato ad Adnkronos Comunicazione il compito di gestire la comunicazione corporate del plant di Vicenza e le media ... Si legge su primaonline.it

Summit del Gioiello Italiano: Apertura della prima giornata - Si è aperta stasera all’Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi la quarta edizione del Summit del Gioiello Italiano organizzato da Italian Exhibition Group. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it