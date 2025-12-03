Il sondaggio disintegra l’illusione della sinistra Meloni leader anche tra gli astensionisti | se votassero opterebbero per FdI

Un'analisi condotta da Nando Pagnoncelli di Ipsos Italia per DiMartedì su La7, ieri (martedì 2 dicembre ndr) ha rivelato uno scenario politico intrigante, concentrandosi su una fascia di elettorato solitamente passiva: gli astenuti. Smentendo categoricamente, e con la veridicità della matematica percentuale, l'ipotesi peregrina lanciata nei giorni dalla ex Pd Rosy Bindi – tanto per citare l'ultimo esempio di una scuola di pensiero spesso in voga –, sempre su La7, anche se in un latro programma che i voti di chi non vota sarebbero tutti vuoti a perdere appannaggio della sinistra. Sondaggio Pagnoncelli per La7: anche tra gli astensionisti Meloni mantiene la trazione.

