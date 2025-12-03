Il sogno dei ragazzi? Diventare hacker più di influencer | pirati etici con licenza di sabotaggio

3 dic 2025

Ricercatissimi, gli hacker (buoni). Sarà che vengono assunti a peso d'oro dagli eserciti e dai servizi segreti americani e che anche in Italia è pronto un disegno di legge (DdL Minardo) per premiare i “pirati etici” con licenza di sabotaggio. Sta di fatto che la professione sta diventando una delle più ambite in assoluto. “Anche in Italia oggi più del 50% dei giovani di età compresa tra i 19 e i 28 anni aspira a diventare esperto di cybersecurity”, è quanto emerge da una ricerca dell'Osservatorio Argo per la Sicurezza Digitale diretto da Matteo Adjimi. La classifica delle professioni più ambite: gli hacker prima di influencer e personaggi tv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

