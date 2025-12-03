Il sindaco di Firenze | Ecco perché non do la cittadinanza alla Albanese

Da una parte c’è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che con tutta la sua giunta ha confermato la cittadinanza ha confermato la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, Francesca Albanese, dall’altra il sindaco di Firenze, Sara Furnaro, che ha deciso per la soluzione opposta. Nel mezzo ci sono le dichiarazioni quanto meno inopportune di Albanese, per ultime quelle a seguito dell’assalto alla redazione de La Stampa, che hanno portato parte del Partito democratico, di cui sono esponenti anche Lepore e Furnaro, a prendere le distanze dalla relatrice. “ Firenze è la città della pace: ha sempre unito, costruito ponti e fatto del dialogo la propria forza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il sindaco di Firenze: "Ecco perché non do la cittadinanza alla Albanese"

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo il no del sindaco di Firenze alla cittadinanza onoraria ? mdst.it/44Jxn17 - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, il sindaco Sara Funaro: "Non ritengo opportuno dare cittadinanza a Francesca Albanese" #Firenze #francescaalbanese #1dicembre Vai su X

Mario Primicerio è morto, l'ex sindaco di Firenze (matematico e scienziato) aveva 84 anni - Firenze piange una delle sue figure più illustri del mondo accademico e istituzionale: Mario Primicerio, matematico di fama internazionale ed ex sindaco della città, si è spento, nella notte tra il 29 ... Si legge su ilmessaggero.it

Morto Mario Primicerio, matematico ed ex sindaco di Firenze - Firenze piange una delle sue figure più illustri del mondo accademico e istituzionale: Mario Primicerio, matematico di fama internazionale ed ex sindaco della città, si è spento, nella notte tra il 29 ... Segnala tg24.sky.it

Morto Mario Primicerio, collaboratore di La Pira e sindaco di pace - Un mese fa il Consiglio comunale di Firenze gli aveva conferito il Giglio d'oro ma la malattia non gli aveva consentito di recarsi a Palazzo Vecchio per riceverlo personalmente. Segnala ansa.it

Firenze, aggredito l’ex sindaco di Impruneta: “Preso a seggiolate. L’ho denunciato, è tornato libero dopo un’ora” - Mentre stiamo parlando un uomo tira una bottiglia di birra contro il portone della chiesa di San Giovannino ... Da lanazione.it

Ex sindaco di Impruneta aggredito in centro a Firenze - Avrebbe scagliato una bottiglia di vetro contro il portone di una chiesa, rovesciato due cestini dei rifiuti in strada e aggredito un passante che stava chiamando il 112 Nue. Scrive ansa.it

Il sindaco di Firenze: "Ecco perché non le do la cittadinanza alla Albanese" - Sara Furnaro ha fatto una scelta in linea con la posizione assunta dal Pd: "Non ero d'accordo già con le dichiarazioni su Liliana Segre". Riporta msn.com