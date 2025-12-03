Il silenzio è d’oro | le tecniche di sound bath il nuovo trend wellness

Life&People.it In un mondo che vibra di stimoli e dentro cui dove il rumore si fonde alla quiete interiore, il frastuono diviene spesso la colonna sonora involontaria delle giornate. Il silenzio, in questo senso, acquisisce quindi un valore nuovo, come bene di lusso ed oggetto di desiderio. La mente, bombardata da notifiche e chiasso, reclama ancora di più spazi di quiete. È in questo vuoto fertile che nasce il trend dei Sound Bath, uno dei rituali più affascinanti del wellness contemporaneo, capace di trasformare il silenzio in una vera esperienza sensoriale. Questa tendenza, che oggi appare sorprendentemente contemporanea, affonda invece le sue radici in tradizioni antichissime. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it