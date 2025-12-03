Santanchè indagata? «Deve dimettersi subito». Avviso di garanzia per Nordio sul caso Almasri? «Via dal ministero». Il Pd è duro e puro contro gli avversari. Giustizialista fino al midollo. Ma silente sul caso Mogherini. Per carità, la magistratura belga ha già mostrato tutte le proprie falle sul Qatargate, il presunto giro di tangenti che ha coinvolto esponenti del partito socialista europeo. Però ancora una volta l’arresto e il rilascio dell’ex ministro degli Esteri del Pd Federica Mogherini, in un’inchiesta per frode e corruzione in Ue, svela il doppio volto del partito di Elly Schlein. Giustizialista contro la destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il silenzio dell’opposizione sullo scandalo targato dem