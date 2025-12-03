Il silenzio dell’opposizione sullo scandalo targato dem
Santanchè indagata? «Deve dimettersi subito». Avviso di garanzia per Nordio sul caso Almasri? «Via dal ministero». Il Pd è duro e puro contro gli avversari. Giustizialista fino al midollo. Ma silente sul caso Mogherini. Per carità, la magistratura belga ha già mostrato tutte le proprie falle sul Qatargate, il presunto giro di tangenti che ha coinvolto esponenti del partito socialista europeo. Però ancora una volta l’arresto e il rilascio dell’ex ministro degli Esteri del Pd Federica Mogherini, in un’inchiesta per frode e corruzione in Ue, svela il doppio volto del partito di Elly Schlein. Giustizialista contro la destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuova puntata delle armi di distrazione di massa. Mentre su questioni davvero urgenti cala spesso un silenzio imbarazzante, ecco che spunta l’ennesimo “nemico” da agitare davanti all’opinione pubblica. Dopo giornalisti, opposizione, magistrati, sindacalist - facebook.com Vai su Facebook
Un silenzio assordante. E bipartisan. Vai su X
Raoul Bova rompe il silenzio dopo lo scandalo e l’addio a Rocio: “Sto cercando di affrontarlo” - Dopo un lungo silenzio, tante polemiche, indagini e una bufera mediatica, Raoul Bova ha deciso di dire la sua. dilei.it scrive