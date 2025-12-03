Il serie di prime video per sostituire the expanse e salvare la fantascienza
la fine di “the expanse” e le prospettive future nel genere sci-fi. Dopo la chiusura della serie “The Expanse” con la sesta stagione, il panorama della ficción scientifica su piattaforme streaming si presenta in evoluzione. La serie, universalmente riconosciuta come una delle più rappresentative del genere, si è conclusa nel 2022 attirando un gran numero di appassionati e lasciando un vuoto difficile da colmare. Nonostante la sua conclusione, l’eredità di “The Expanse” rimane ancora molto forte e continua ad essere tra le preferite nelle classifiche dedicate alle migliori produzioni di science fiction di sempre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
