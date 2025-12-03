Il senzatetto americano preoccupa i cittadini | Rifiuta volontariamente un alloggio
Sono diversi giorni che un uomo di circa 50 anni è stato segnalato vivere in strada, a Giugliano, tra via Colonne e via Spallanzani, in zona Marchesella. La sua presenza ha suscitato preoccupazione nei residenti della zona, che lo hanno visto dormire all’aperto nonostante il freddo di questi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
