Il senso dell’informazione la lezione di Enrico Mentana | State sempre alla sostanza delle cose – Il video del workshop conclusivo
Si chiude nella redazione milanese di Open il ciclo di workshop di giornalismo rivolto a persone sordocieche organizzato in collaborazione con Lega del Filo d’Oro. Dopo due giornate di formazione al Centro Nazionale di Osimo della Fondazione e altrettante a Roma, compresa la visita alla Camera dei Deputati, siamo arrivati alla tappa conclusiva. Per l’ultimo appuntamento, Stefano Ciccarelli, Francesco Mercurio, Samantha Marsili, Francesca Donnarumma e Marco Ke sono arrivati a Milano, nella sede di Open, accompagnati da interpreti, operatrici e dal Presidente della Lega del Filo d’Oro, Rossano Bartoli. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
"Buongiorno a tutte le persone che riescono ogni giorno a dare un significato ed un senso positivo alla propria vita. Buongiorno a chi si è stancato di leggere su tutti gli organi di informazione solo notizie negative, come se quella fosse la realtà, mentre è solo u - facebook.com Vai su Facebook
Il senso dell’informazione, entrare a Montecitorio e raccontare la politica: dalle notizie alle opinioni - La visita e il workshop con @LegadelFilodOro #partnership Vai su X
Il senso dell’informazione, la lezione di Enrico Mentana: «State sempre alla sostanza delle cose» – Il video del workshop conclusivo - La puntata conclusiva del corso di giornalismo rivolto a persone con sordocecità si svolge a Milano ed è dedicata alla lezione dell’editore di Open, Enrico Mentana. Lo riporta open.online