Il senso dell’informazione la lezione di Enrico Mentana | State sempre alla sostanza delle cose – Il video del workshop conclusivo

Si chiude nella redazione milanese di Open il ciclo di workshop di giornalismo rivolto a persone sordocieche organizzato in collaborazione con Lega del Filo d’Oro. Dopo due giornate di formazione al Centro Nazionale di Osimo della Fondazione e altrettante a Roma, compresa la visita alla Camera dei Deputati, siamo arrivati alla tappa conclusiva. Per l’ultimo appuntamento, Stefano Ciccarelli, Francesco Mercurio, Samantha Marsili, Francesca Donnarumma e Marco Ke sono arrivati a Milano, nella sede di Open, accompagnati da interpreti, operatrici e dal Presidente della Lega del Filo d’Oro, Rossano Bartoli. 🔗 Leggi su Open.online