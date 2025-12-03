Il senso dell’informazione la lezione di Enrico Mentana | State sempre alla sostanza delle cose – Il video del workshop conclusivo

Open.online | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude nella redazione milanese di Open il ciclo di workshop di giornalismo rivolto a persone sordocieche organizzato in collaborazione con Lega del Filo d’Oro. Dopo due giornate di formazione al Centro Nazionale di Osimo della Fondazione e altrettante a Roma, compresa la visita alla Camera dei Deputati, siamo arrivati alla tappa conclusiva. Per l’ultimo appuntamento, Stefano Ciccarelli, Francesco Mercurio, Samantha Marsili, Francesca Donnarumma e Marco Ke sono arrivati a Milano, nella sede di Open, accompagnati da interpreti, operatrici e dal Presidente della Lega del Filo d’Oro, Rossano Bartoli. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

senso dell8217informazione lezione enricoIl senso dell’informazione, la lezione di Enrico Mentana: «State sempre alla sostanza delle cose» – Il video del workshop conclusivo - La puntata conclusiva del corso di giornalismo rivolto a persone con sordocecità si svolge a Milano ed è dedicata alla lezione dell’editore di Open, Enrico Mentana. Lo riporta open.online

Cerca Video su questo argomento: Senso Dell8217informazione Lezione Enrico