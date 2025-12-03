Il segretario del partito italiano nei guai | cosa succede

– Ci sono giorni che segnano uno spartiacque nel dibattito pubblico, e quello vissuto nel centro di Torino è tra questi. Nel pomeriggio, piazza Foroni si è trasformata nel teatro di un evento destinato a imprimere una svolta nella discussione sulla regolamentazione della cannabis CBD in Italia. . Filippo Blengino, segretario nazionale dei Radicali Italiani, è stato arrestato durante un’azione di disobbedienza civile accuratamente pianificata e comunicata. Il gesto, avvenuto sotto lo sguardo di cittadini e media, ha avuto l’obiettivo di sollevare interrogativi sulla normativa attuale e sul futuro del settore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

