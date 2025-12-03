Il salvataggio dell' aeroporto di Parma? Tra gli investitori c' è anche un imprenditore reggiano

C'è anche un imprenditore reggiano nella cordata che ha ricapitalizzato la società di gestione dell'aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma, salvandola dal crack. Si tratta di Vittorio Bertazzoni, presidente del colosso Smeg, la storica azienda di elettrodomestici con quartier generale a Guastalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

