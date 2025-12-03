Il salto in lungo rimane così com’è! Addio alla rivoluzione dell’area di stacco | Ascoltati gli atleti

Nel corso dell’ultimo anno si è parlato a lungo della possibilità di rivoluzionare il salto in lungo, una delle discipline più iconiche dell’atletica. La proposta era la seguente: togliere l’asse di battuta come lo abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultimo secolo e sostituirlo con un’area di stacco più ampia, un rettangolo all’interno del quale iniziare a spiccare il volo e poi procedere con la misurazione dal punto in cui effettivamente ci si è levati da terra a quello in cui si è atterrati. Un vero e proprio shock per una specialità molto ancorata alla tradizione e che aveva scosso gli animi di atleti, allenatori e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Oasport.it

