Il Rugby nella storia Mezzo secolo di sport Festa con la città

Il Rugby Varese ha iniziato la stagione del cinquantesimo. Un traguardo che verrà raggiunto nel 2026: la fondazione risale al 4 giugno 1976. Per celebrare il mezzo secolo di vita la società ha messo a punto una serie di iniziative, a partire dalla maglia celebrativa con il logo dei 50 anni che la prima squadra indosserà per tutto l'anno. Il primo appuntamento è in programma il 20 dicembre, con la premiazione dei presidenti del club. Da febbraio ad aprile si svolgeranno quattro incontri con i giocatori che hanno scritto la storia della società. L'obiettivo è dare l'opportunità ai più giovani di conoscere chi li ha preceduti.

