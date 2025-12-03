Il Rugby nella storia Mezzo secolo di sport Festa con la città
Il Rugby Varese ha iniziato la stagione del cinquantesimo. Un traguardo che verrà raggiunto nel 2026: la fondazione risale al 4 giugno 1976. Per celebrare il mezzo secolo di vita la società ha messo a punto una serie di iniziative, a partire dalla maglia celebrativa con il logo dei 50 anni che la prima squadra indosserà per tutto l’anno. Il primo appuntamento è in programma il 20 dicembre, con la premiazione dei presidenti del club. Da febbraio ad aprile si svolgeranno quattro incontri con i giocatori che hanno scritto la storia della società. L’obiettivo è dare l’opportunità ai più giovani di conoscere chi li ha preceduti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Rugby Varese festeggia mezzo secolo di storia con eventi speciali nella stagione 2025/2026. - facebook.com Vai su Facebook
Rugby Varese, cinquant’anni di passione: la storia continua - Dal sogno di un gruppetto di amici a una delle società più radicate della città: il club biancorosso festeggia mezzo secolo tra memoria, tradizioni e nuovi progetti. laprovinciadivarese.it scrive
“RUGBY LECCO FEST” PER CELEBRARE MEZZO SECOLO DI STORIA - Sarà possibile acquistarlo durante l’evento e successivamente alla clubhouse al centro sportivo “Bione”. lecconews.news scrive
Rugby Lecco celebra 50 anni tra frango, placcaggi e identità bluceleste - Il 22 novembre alla Piccola Urban Center Musica, food e il tradizionale calendario dei giocatori LECCO – Mezzo secolo di fango, placcaggi e un’identità in continua crescita. Lo riporta msn.com
Rugby: "Os" dal Sudafrica a Rovigo per ritirare il cap rossoblù mezzo secolo dopo - Sarà per anni un flusso ininterrotto di emozioni, per chi li riceve, di identità e memoria, per chi fa parte oggi della FemiCz ... Come scrive ilgazzettino.it