Il Royal National Ballet of Georgia pronto al Teatro Puccini con lo spettacolo Fire of Georgia

3 dic 2025

Sabato 3 Gennaio a Firenze uno spettacolo unico dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazie al limite dell’umano, pronto a regalare al pubblico un’esperienza mozzafiato sospesa tra grazia ed energia.Il Royal National Ballet of Georgia sta per arrivare a Firenze in "Fire of Georgia". 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

