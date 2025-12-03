Il Royal National Ballet of Georgia al Teatro Italia di Roma con lo spettacolo Fire of Georgia
Il 23 Dicembre a Roma uno spettacolo unico dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazie al limite dell’umano, pronto a regalare al pubblico un’esperienza mozzafiato sospesa tra grazia ed energia.Il Royal National Ballet of Georgia sta per arrivare a Roma in "Fire of Georgia", appuntamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Teatro Nuovo: gran Galà di San Silvestro con il “Fire of Georgia” - Sarà uno spettacolo "da urlo" a chiudere il 2025 al Teatro Nuovo: il Royal National Ballet of Georgia sbarca a Verona per San Silvestro ... Lo riporta veronaoggi.it
"Fire of Georgia", le acrobazie e il folclore georgiano al Teatro Nuovo la notte di San Silvestro - 10 con il travolgente spettacolo “Fire of Georgia” del Royal National Ballet of Georgia: 30 artisti in scena, 3 ... Come scrive veronasera.it
