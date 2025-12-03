Il ritratto e la carriera I Ds il Pd la Farnesina Poi il salto a Bruxelles
Il nome di Federica Mogherini divenne noto al grande pubblico nel febbraio 2014, quando fu nominata ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel governo guidato da Matteo Renzi. Quell’incarico, sebbene durato appena sette mesi, rappresentò la sua prima esperienza esecutiva e il trampolino di lancio per una carriera che si sarebbe svolta quasi interamente sul piano internazionale. Laureata in Scienze Politiche all’Università “La Sapienza” di Roma, militante nei Democratici di sinistra e successivamente nel Partito democratico, la sua attività politica si è distinta per una preparazione specialistica in politica estera e difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
