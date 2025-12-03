Il ritorno di Zapata | minuti e qualità Duvan tocca a te riaccendere il Toro
Nelle ultime gare il capitano è cresciuto sempre di più. A Lecce si sono rivisti i colpi di prima dell’infortunio. Segnali di intesa con Adams. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LO STRATEGA RITROVA I SUOI UOMINI CHIAVE: tornano Adams e Coco! Quasi certo il ritorno di Israel tra i pali e di Ngonge al posto di Zapata… Opportunità ghiotta per il Cobra Aboukhlall - facebook.com Vai su Facebook
Torino, la nota positiva con il #Como è il ritorno di #Zapata, ma come sta Duvan? Un articolo #focus sul ritorno da titolare di Zapata dopo più di un anno. Ma qual è la condizione del colombiano? #Torino #TorinoFC #ToroNews L'articolo Vai su X
