Il ritorno della leva militare | una riserva da 10 mila uomini e cosa insegna l’esperienza militare romagnola del ‘900

Ravennatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il possibile ritorno del servizio militare, evocato nelle ultime settimane dal ministro della Difesa Guido Crosetto, riporta al centro dell’attenzione un’istituzione che nel Novecento ha segnato profondamente la vita civile e sociale della Romagna. Crosetto ha annunciato che presenterà al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Il ritorno della leva militare: come funziona la riserva da 10 mila uomini e chi potrebbe venire chiamato - Il dibattito sul nuovo servizio militare riapre una pagina centrale della storia romagnola, segnata per decenni dalla leva obbligatoria. Secondo forlitoday.it

ritorno leva militare riservaEuropa verso il riarmo: l’Italia segue? Perché Crosetto valuta la reintroduzione della leva militare - L’Italia valuta il ritorno della leva militare volontaria mentre l’Europa si riarma: cosa prevede la proposta Crosetto e perché sta creando allarme. Si legge su tag24.it

ritorno leva militare riservaRitorno alla leva militare obbligatoria, 7 giovani italiani su 10 contrari. In Germania pronti allo sciopero: “Non vogliamo finire carne da cannone!” - Stanno diventando insistenti i venti di guerra che soffiano già da tempo nei cinque Continenti, compresa l’Europa. tecnicadellascuola.it scrive

Ritorno della leva militare? La proposta Crosetto riaccende il dibattito sulla “naja volontaria” - Il ministro della Difesa rilancia il tema della leva militare con una riserva volontaria da 10mila riservisti. famigliacristiana.it scrive

ritorno leva militare riservaNuova leva volontaria, come funzionerebbe la proposta del Governo - Il piano del Governo prevede il modello volontario e competenze digitali e di cybersicurezza ... Segnala quifinanza.it

ritorno leva militare riservaItaliani favorevoli al ritorno alla leva militare, ma moderna: il 59% dice sì - Sondaggio di AnalisiPolitica all’indomani della proposta del ministro della Difesa, Crosetto, di ampliare la riserva operativa delle Forze Armate. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Leva Militare Riserva