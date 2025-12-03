Il ristorante sul mare l'ex neomelodico i pestaggi | così il clan Licciardi regolava i conti
Nell'inchiesta sul clan Licciardi anche il "recupero crediti" nei confronti dell'ex titolare del ristorante "Giuseppone a Mare"; avrebbe fatto da intermediario l'ex cantante neomelodico Raffaello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Dove il mare incontra il Natale. Al Ristorante La Rete ogni dettaglio del pranzo di Natale nasce da un gesto di cura: la scelta delle materie prime più fresche, la delicatezza delle lavorazioni, l’armonia dei sapori che raccontano la nostra storia. Un menù ch - facebook.com Vai su Facebook