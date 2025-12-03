Il ristorante sul mare l'ex neomelodico i pestaggi | così il clan Licciardi regolava i conti

Fanpage.it | 3 dic 2025

Nell'inchiesta sul clan Licciardi anche il "recupero crediti" nei confronti dell'ex titolare del ristorante "Giuseppone a Mare"; avrebbe fatto da intermediario l'ex cantante neomelodico Raffaello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

