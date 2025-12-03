Il riso è la nuova grana di Lollobrigida Centinaio Lega | L' accordo Ue è un colpo di grazia per gli italiani

L’accordo raggiunto in Europa sui dazi preferenziali sul riso per i paesi in via di sviluppo, secondo il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio, "rappresenta il colpo di grazia per i risicoltori italiani". Ancora più critica la Coldiretti: "Molto di questo riso viene coltivato anche con lo sfruttamento del lavoro minorile". Il senatore leghista e l'associazione dei coltivatori diretti, a differenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che non ha ancora parlato, commentano così l'intesa tra le istituzioni dell'Unione europea (Consiglio, Parlamento e Commissione, il cosiddetto trilogo) che prevede di far scattare solo oltre le 562mila tonnellate le tutele sulle importazioni eccessive di riso a dazio agevolato da paesi terzi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il riso è la nuova grana di Lollobrigida. Centinaio (Lega): "L'accordo Ue è un colpo di grazia per gli italiani"

