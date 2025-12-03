Il rilancio della Rocca Sale il costo dei lavori raggiunti i 7 milioni Attesa per i fondi Pnrr
Cara Rocca, quanto ci costi. Cresce, a fronte di lavori originariamente non previsti, l’importo del restauro del monumento simbolo della città. Dagli iniziali 5,2 milioni di euro si salirà infatti a 7 milioni. Così prevede il nuovo progetto che il Municipio presenterà al Governo dopo le rassicurazioni sulla disponibilità di nuovi fondi Pnrr arrivate nelle scorse settimane dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Come accennato all’inizio, forte dell’apertura ottenuta da Roma, la Giunta candiderà infatti due ulteriori stralci di lavori sulla fortezza, ormai da inizio 2024 oggetto di un importante intervento di miglioramento dell’accessibilità e di adeguamento impiantistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Assisi rilancia il centro storico con tavolo di studio condiviso #Amministrazione #centrostorico #cittadini #cultura #equilibrio #giovani #partecipazione #residenzialità #Rilancio #Riqualificazione #tavolodistudio #turismo #urbanistica #vivibilità - facebook.com Vai su Facebook