Il rilancio della Rocca Sale il costo dei lavori raggiunti i 7 milioni Attesa per i fondi Pnrr

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cara Rocca, quanto ci costi. Cresce, a fronte di lavori originariamente non previsti, l’importo del restauro del monumento simbolo della città. Dagli iniziali 5,2 milioni di euro si salirà infatti a 7 milioni. Così prevede il nuovo progetto che il Municipio presenterà al Governo dopo le rassicurazioni sulla disponibilità di nuovi fondi Pnrr arrivate nelle scorse settimane dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Come accennato all’inizio, forte dell’apertura ottenuta da Roma, la Giunta candiderà infatti due ulteriori stralci di lavori sulla fortezza, ormai da inizio 2024 oggetto di un importante intervento di miglioramento dell’accessibilità e di adeguamento impiantistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il rilancio della rocca sale il costo dei lavori raggiunti i 7 milioni attesa per i fondi pnrr

© Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio della Rocca. Sale il costo dei lavori, raggiunti i 7 milioni. Attesa per i fondi Pnrr

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Rilancio Rocca Sale Costo