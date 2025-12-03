Il Rettore Unipg Massimiliano Marianelli in visita a Guadalajara Messico | si amplia la collaborazione con le università messicane e spagnole

Il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Massimiliano Marianelli, ha partecipato domenica 30 novembre alla tavola rotonda “La Universidad del Futuro” organizzata nell’ambito di FIL Pensamiento 2025, la prestigiosa Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, unanimemente considerata la più importante del mondo latinoamericano. L’evento, che ha visto la partecipazione delle rettrici e dei rettori di alcuni tra i maggiori atenei spagnoli e messicani (Università Nazionale Autonoma del Messico, Università di Guadalajara, Università di Barcellona, Università Autonoma di Barcellona, Università Pompeu Fabra, Università di Cantabria) ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sul ruolo delle università nel complesso scenario mondiale contemporaneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Rettore Unipg Massimiliano Marianelli in visita a Guadalajara (Messico): si amplia la collaborazione con le università messicane e spagnole

