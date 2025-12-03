Il reggino Gaetano Pipitone in corsa per il titolo di fotografo dell' anno al FdB Award di Madrid

3 dic 2025

Per il terzo anno consecutivo, il fotografo reggino Gaetano Pipitone, è finalista al FdB Awards di Madrid, nato nel 2015 è considerato uno dei più importanti premi globali dedicati alla fotografia matrimoniale.Pipitone è uno tra i pochi fotografi al mondo a raggiungere questo traguardo e ora si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

