Il reggino Gaetano Pipitone in corsa per il titolo di fotografo dell' anno al FdB Award di Madrid
Per il terzo anno consecutivo, il fotografo reggino Gaetano Pipitone, è finalista al FdB Awards di Madrid, nato nel 2015 è considerato uno dei più importanti premi globali dedicati alla fotografia matrimoniale.Pipitone è uno tra i pochi fotografi al mondo a raggiungere questo traguardo e ora si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
