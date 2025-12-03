Il re nudo di Taiwan Tutte le implicazioni nell’analisi di Sisci

Foglie di fico politiche, l’agenda cinese di Trump, i missili nucleari della Corea del Nord e l’uso della forza. Ci sono quattro problematiche distinte ma interconnesse che alimentano l’attuale offensiva retorica cinese contro il Giappone sul tema di Taiwan. L’isola è de facto indipendente ma de jure parte di “una sola Cina”, ossia della Repubblica di Cina (Roc), che quindi rivendica ufficialmente la sovranità su tutta la terraferma cinese. È un nodo giuridico e politico che potrebbe soffocare l’Asia e il mondo. 1. La dichiarazione del Giappone La premier giapponese, Sanae Takaichi, ha detto il 7 novembre che un intervento militare cinese a Taiwan o un blocco navale costituirebbero una minaccia esistenziale per il Giappone. 🔗 Leggi su Formiche.net

