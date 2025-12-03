Il re nudo di Taiwan Tutte le implicazioni nell’analisi di Sisci
Foglie di fico politiche, l’agenda cinese di Trump, i missili nucleari della Corea del Nord e l’uso della forza. Ci sono quattro problematiche distinte ma interconnesse che alimentano l’attuale offensiva retorica cinese contro il Giappone sul tema di Taiwan. L’isola è de facto indipendente ma de jure parte di “una sola Cina”, ossia della Repubblica di Cina (Roc), che quindi rivendica ufficialmente la sovranità su tutta la terraferma cinese. È un nodo giuridico e politico che potrebbe soffocare l’Asia e il mondo. 1. La dichiarazione del Giappone La premier giapponese, Sanae Takaichi, ha detto il 7 novembre che un intervento militare cinese a Taiwan o un blocco navale costituirebbero una minaccia esistenziale per il Giappone. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
Le dichiarazioni di Takaichi Sanae, secondo cui un conflitto su Taiwan metterebbe a rischio la “sopravvivenza” del Giappone, hanno scatenato un’ondata di analisi negli ambienti accademici e strategici cinesi. Ed è lì che succede la parte interessante: non nell - facebook.com Vai su Facebook
L'inviato di Taiwan in Finlandia fa faville. Il motivo? E' un metallaro! Taiwan envoy in Finland made waves in the political scene. The reason? He is a metal head Scopri di più/Read more linkedin.com/feed/update/ur… Vai su X