Il re degli stracci a Roma | il documentario su Befani sbarca alla Camera dei Deputati

Prato, 3 dicembre 2025 - “Enrico Befani – Il re degli stracci”, il documentario girato da Tommaso Santi (su idea di Sandro Ciardi) dedicato al capitano d'industria e dirigente sportivo pratese del secolo scorso, approderà alla Camera dei Deputati: sarà così presentato anche a Roma, il prossimo 16 dicembre. Sarà proiettato dopo le 15, nell'ambito di un incontro al quale parteciperanno tra gli altri la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti ed il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli. Continuano intanto le proiezioni sul territorio: il 5 dicembre prossimo alle 21, sarà proiettato presso la sede di Ruote Classiche Club Prato (in via Ferrucci, 135) mentre il successivo 9 dicembre il filmato sarà proiettato al Buzzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

