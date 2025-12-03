Il Rapporto Ismea svela quanto vale l’agricoltura italiana Lollobrigida | I numeri parlano da soli
L’ agroalimentare italiano si conferma uno dei grandi motori della crescita nazionale. Il nuovo Rapporto Ismea 2025, presentato oggi nella sala Cavour del Masaf alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, fotografa un settore in piena espansione, capace di reagire alle turbolenze internazionali di varia origine e di consolidare la leadership del Made in Italy nel mondo. Una storia di successo che porta la firma del lavoro quotidiano degli agricoltori, delle imprese e del sistema produttivo, ma anche – come sottolineano i vertici di Ismea – delle politiche lungimiranti del governo Meloni, che in soli tre anni ha mobilitato oltre 15 miliardi di euro a sostegno della filiera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
