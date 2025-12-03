Il professor Regoli tra i più citati al mondo

Il professor Francesco Regoli, delegato per la ricerca dell’ Università Politecnica delle Marche e professore ordinario di Biologia Cellulare e Applicata, è stato inserito, anche per il 2025, in una delle classifiche bibliometriche più prestigiose a livello internazionale, la " Highly Cited Researchers " stilata da Clarivate. Nella lista vengono inclusi i ricercatori più "influenti" al mondo dal punto di vista "citazionale", cioè quelli che hanno ricevuto il maggior numero di citazioni negli ultimi undici anni. "Nel 2025 – ricorda l’università – solo 6.868 ricercatori, circa l’uno per mille dei ricercatori censiti a livello internazionale, sono stati selezionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il professor Regoli tra i più citati al mondo

Contenuti che potrebbero interessarti

L’univPm con il professor Regoli nella “Highly Cited Researchers” del 2025 @UnivPoliMarche Vai su X

Sono lieto di comunicare che si sono conclusi in primo grado due importanti procedimenti giudiziari che mi vedevano contrapposto alla giornalista Dott.ssa Raffaella Regoli. Tribunale di Genova (Ero Imputato): Sono stato ASSOLTO con formula piena ("perché - facebook.com Vai su Facebook

Politecnica Marche, professor Regoli tra i più citati al mondo - Il professor Francesco Regoli, Delegato per la Ricerca dell'Università Politecnica delle Marche e professore Ordinario di Biologia Cellulare e Applicata, è stato inserito, an ... Segnala msn.com