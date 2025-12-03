Il primo Natale da mamma di Cecilia Rodriguez | decora l'albero in rosso con fiocchi e campanelle

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cecilia Rodriguez si sta preparando al suo primo Natale da mamma e per farlo ha deciso di addobbare l'albero con l'inizio di dicembre: ecco come lo ha decorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

primo natale mamma ceciliaIl primo Natale da mamma di Cecilia Rodriguez: decora l’albero in rosso con fiocchi e campanelle - Cecilia Rodriguez si sta preparando al suo primo Natale da mamma e per farlo ha deciso di addobbare l'albero con l'inizio di dicembre: ecco come lo ha ... Da fanpage.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove hanno festeggiato il primo mese di Clara Isabel - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato il primo mese di vita della piccola Clara Isabel, dove lo hanno fatto? Lo riporta fanpage.it

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il primo mese di Clara Isabel - «È il momento più bello e felice della nostra vita», aveva scritto Moser qualche giorno dopo la nascita della primogenita, rammaricandosi solo di non avere più in famiglia la cagnetta Aspirina, morta ... Come scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Natale Mamma Cecilia