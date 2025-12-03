Il primo Natale da mamma di Cecilia Rodriguez | decora l'albero in rosso con fiocchi e campanelle

Cecilia Rodriguez si sta preparando al suo primo Natale da mamma e per farlo ha deciso di addobbare l'albero con l'inizio di dicembre: ecco come lo ha decorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Francesca Levi D'Ancona. Andy Williams · It's the Most Wonderful Time of the Year. Anche a casa nostra è iniziato il periodo più magico dell’anno …e oltre al primo Natale di Chiara, siamo pronti al primo Natale in cui le Pucci camminano.. e con due g - facebook.com Vai su Facebook

Il primo Natale da mamma di Cecilia Rodriguez: decora l’albero in rosso con fiocchi e campanelle - Cecilia Rodriguez si sta preparando al suo primo Natale da mamma e per farlo ha deciso di addobbare l'albero con l'inizio di dicembre: ecco come lo ha ... Da fanpage.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove hanno festeggiato il primo mese di Clara Isabel - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato il primo mese di vita della piccola Clara Isabel, dove lo hanno fatto? Lo riporta fanpage.it

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il primo mese di Clara Isabel - «È il momento più bello e felice della nostra vita», aveva scritto Moser qualche giorno dopo la nascita della primogenita, rammaricandosi solo di non avere più in famiglia la cagnetta Aspirina, morta ... Come scrive iodonna.it