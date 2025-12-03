Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 dicembre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Approfondisci con queste news

Audi S3 Tfsi Quattro Stronic Prezzo: 37.900 € (IVA esposta) Anno: 3/2021 ? KM: 71.000 Colore: Nero mythos ? Motorizzazione: Benzina 310 CV - (228 kw) Cilindrata: 1.984 cm³ Trazione: (4x4) Cambio: Automatico Pronta consegna! ? A - facebook.com Vai su Facebook

Prezzi benzina, ancora aumenti alla pompa. Diesel ai massimi dal 15 marzo - Ancora in aumento i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa, con nuovi movimenti al rialzo anche sui listini dei prezzi consigliati dei ... Lo riporta iltempo.it

I prezzi dei carburanti oggi - Quanto costano Benzina, Diesel, GPL e metano, in modalità Self Service e Servito oggi nei distributori italiani. fleetmagazine.com scrive

Prezzi dei carburanti ancora in aumento: benzina e diesel ai massimi degli ultimi mesi - La corsa dei prezzi dei carburanti non si ferma: benzina e diesel tornano a salire superando soglie che non si vedevano da mesi ... Segnala lanotiziagiornale.it

Carburanti, prezzi ancora in salita: benzina e diesel verso nuovi aumenti entro fine 2025 - Le medie nazionali parlano chiaro: 1,721 euro al litro per ... Si legge su 98zero.com

Fiat Pandina GPL (2026), come sarà e quanto costerà - Facciamo alcune ipotesi su motori, consumi e prezzi della Fiat Pandina bifuel a benzina/GPL annunciata per il 2026 ... Riporta msn.com

Prezzi benzina e diesel in discesa, dove conviene fare il pieno - Assorbendo i ribassi decisi in questi giorni dagli operatori, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel arretrano ancora. Secondo iltempo.it