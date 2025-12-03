Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 03 Dicembre 2025, si attesta a 0,1450 eurokWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (02 Dicembre 2025), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1061 eurokWh (alle ore 01:00), mentre il massimo ha raggiunto 0,1903 eurokWh (alle ore 19:00). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e di prima mattina (in particolare tra l’01:00 e le 06:00), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 17:00 e le 20:00, con il picco massimo alle 19:00. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti simili trattati di recente
E’ previsto nel primo pomeriggio di oggi al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, l’atteso incontro sul prezzo del latte, soprattutto dopo il mancato accordo sulla sua quotazione nella giornata... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Italia, prezzo del food cresciuto del 21% dal 2021 a oggi uci.it/italia-prezzo-… Vai su X
Carburanti: l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio nel 2025 - Secondo la rilevazione del 7 luglio 2025 dell'osservatorio carburanti del Mase (ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), il prezzo medio della benzina nella settimana tra il 30 giugno e ... gazzetta.it scrive