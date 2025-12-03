Il presidente della Provincia Colombiano conferisce nuove deleghe
Nuove deleghe conferite dal presidente della Provincia Anacleto Colombiano. A beneficiarne è il consigliere provinciale Cesario Villano. Quest'ultimo è entrato in consiglio provinciale nello scorso mese di giugno, quando si è verificata la ‘decadenza’ del consigliere provinciale Massimo Russo, a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
