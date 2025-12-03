A Genova da giorni tiene banco il caso del presepe all'interno di Palazzo Turso, storica sede del Comune. Se ne parla tanto perché quest'anno, per la prima volta dopo diversi anni, non ci sarà. Il sindaco Silvia Salis, nel suo primo Natale alla guida della città, ha pensato di cancellare la tradizione che il suo predecessore stava cercando di instaurare, sfrattando Gesù Bambino per far posto a Babbo Natal e. Il sindaco non vuol sentir parlare di "sfratto" per quanto riguarda il presepe, ma i fatti sono che, dopo due anni di allestimenti nell'atrio di Palazzo Turso e un anno all'esterno, il simbolo religioso del Natale non sarà rappresentato nella sede istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il presepe in un altro palazzo". Così Salis ha sfrattato Gesù bambino dal Comune di Genova