Il presepe in un altro palazzo Così Salis ha sfrattato Gesù bambino dal Comune di Genova
A Genova da giorni tiene banco il caso del presepe all'interno di Palazzo Turso, storica sede del Comune. Se ne parla tanto perché quest'anno, per la prima volta dopo diversi anni, non ci sarà. Il sindaco Silvia Salis, nel suo primo Natale alla guida della città, ha pensato di cancellare la tradizione che il suo predecessore stava cercando di instaurare, sfrattando Gesù Bambino per far posto a Babbo Natal e. Il sindaco non vuol sentir parlare di "sfratto" per quanto riguarda il presepe, ma i fatti sono che, dopo due anni di allestimenti nell'atrio di Palazzo Turso e un anno all'esterno, il simbolo religioso del Natale non sarà rappresentato nella sede istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
E' tempo di preparare il presepe e in Residenza San Giovanni non pensiamo ad altro! Abbiamo aderito sia all'iniziativa "Il paese dei Presepi" all'interno del circuito "Oro, Incenso e Mirra - Presepi nel Monferrato" di Castagnole Lanze sia all'iniziativa delle Uncin - facebook.com Vai su Facebook
Ecco il presepe a Palazzo d’Accursio. Taglia il nastro Zuppi: “Ripartire dai fragili” | VIDEO - Inaugurazione nel cortile d’Onore con il cardinale e il sindaco: dall’appello alla pace al valore delle tradizioni cittadine, fino al legame personale tra i due ... Scrive bolognatoday.it
Ecco il presepe a palazzo D’Accursio: "Nel segno della pace" - Il tema del presepe nel cortile di palazzo d’Accursio parte da una istantanea sul mondo, dove si combatte una guerra mondiale a pezzi, e traccia l’unico orizzonte ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Municipio Medio Levante: "Salis cancella il presepe? Portate le statuine, lo facciamo noi" - Iniziativa della maggioranza di centrodestra che guida il 'parlamentino' di via Mascherpa dopo le polemiche in Comune ... Lo riporta genovatoday.it
Diocesi: Acerra, oggi e domani nel Palazzo vescovile e nel Seminario il presepe vivente realizzato dalla Caritas - Si svolge oggi e domani, dalle 18 alle 21, nella cornice del Palazzo vescovile e del Seminario di Acerra, partendo dagli anfratti delle case diroccate del centro storico, la rappresentazione del ... Come scrive agensir.it