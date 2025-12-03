Il premio supercazzola ciaone Zerocalcare e Ramy | quindi oggi…
- Io non sono contrario agli indulti. Nemmeno a quelli “mini”. Ma non so se nel Paese in cui in galera ci restano veramente in pochi di quelli che hanno subito una condanna definitiva sia il caso di aprire le porte delle celle. Mi spiego: abbiamo gli istituti di pena stracolmi di individui sotto indagine o con condanna non definitiva. Ecco, forse sarebbe il caso di mettere ai domiciliari loro e non chi deve finire di scontare una pena passata in giudicato. Ma so di essere in minoranza. - La cosa incredibile dell’appello degli editori e degli intellettuali contro la partecipazione della casa editrice “ Passaggio al Bosco ” alla fiera del libro a Roma sapete qual è? Il titolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
#premiobuonenotizie #giornalino #reggiadicaserta Grazie al bel pezzo del SIR sul fumetto dedicato da Il Giornalino alla Reggia di Caserta grazie alla idea del Premio Buone Notizie #luigiferraiuolo #stefanozampollo #fumetto - facebook.com Vai su Facebook
