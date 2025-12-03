Al direttore - Caro Cerasa, cosa sta accadendo all’ateneo più antico del mondo? Nei mesi scorsi si è distinto per una grottesca campagna di boicottaggio di ogni relazione con le università israeliane. Poi si è rifiutato di avviare un corso di laurea in Filosofia per una quindicina di giovani ufficiali dell’esercito italiano. Con una motivazione ridicola: il timore di “militarizzare” la facoltà. Il ministro Bernini ha garantito che il corso verrà istituito. Ma resta l’amaro in bocca per una vicenda che ha visto il rettore dell’Alma Mater nascondersi tartufescamente dietro l’autonomia dei dipartimenti, e un dipartimento che ha tradito la sua missione di coltivare il dubbio, il confronto e il pensiero critico trasformandola in uno strumento di chiusura per motivi ideologici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il pregiudizio di un occidente sempre colpevole genera mostri