Il papà lo aveva portato a vedere la tappa che passava nella sua città e comprato i gadget. Ma quest'anno qualche compagno ha cominciato a prenderlo in giro per il colore della borsa. Allora il padre ha avuto un'idea che vale come e più di un insegnamento. Eccola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il piccolo Luca deriso per lo zainetto del Giro: ma il rosa è il colore della vita