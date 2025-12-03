Il piccolo Luca deriso per lo zainetto del Giro | ma il rosa è il colore della vita
Il papà lo aveva portato a vedere la tappa che passava nella sua città e comprato i gadget. Ma quest'anno qualche compagno ha cominciato a prenderlo in giro per il colore della borsa. Allora il padre ha avuto un'idea che vale come e più di un insegnamento. Eccola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
