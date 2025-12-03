Il Pescara tornerà ancora sul mercato per almeno un altro difensore

Si avvicina gennaio e con il primo mese del nuovo anno solare anche la sessione invernale di calciomercato, che vedrà il Pescara protagonista con almeno 4 o 5 rinforzi di spessore. Per rincorrere il traguardo salvezza, infatti, il Delfino ha bisogno di nuovi innesti in tutti i reparti e il focus. 🔗 Leggi su Today.it