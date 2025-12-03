Il Pescara tornerà ancora sul mercato per almeno un altro difensore
Si avvicina gennaio e con il primo mese del nuovo anno solare anche la sessione invernale di calciomercato, che vedrà il Pescara protagonista con almeno 4 o 5 rinforzi di spessore. Per rincorrere il traguardo salvezza, infatti, il Delfino ha bisogno di nuovi innesti in tutti i reparti e il focus. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Pescara tornerà ancora sul mercato per almeno un altro difensore - Dopo Gravillon, Capellini e Faraoni il club biancazzurro anche a gennaio sposterà il suo focus in entrata sulla retroguardia ... Si legge su ilpescara.it
Il Centro - Pescara, da Sgarbi a Vinciguerra: ecco chi deve convincere Gorgone. A gennaio almeno 4-5 colpi di mercato - Come scrive Luigi Di Marzio sulle colonne de Il Centro, in casa Pescara "sono almeno otto i giocatori finora poco utilizzati o finiti ai margini. Secondo tuttob.com
Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio novembre - Potrebbero essere solamente due, contro Carrarese in casa e Virtus Entella in trasferta, le gare in cui il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini dovrà fare a meno del fantasista Giacomo Olzer, ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop - Nella giornata odierna il fantasista del Pescara Giacomo Olzer, uno dei più positivi della formazione di Vivarini in questo avvio di stagione, si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo ... Scrive tuttomercatoweb.com