Il partito dei valori e quello dei diritti sviliti
È nato un nuovo paradigma politico nelle democrazie occidentali. Lo storico confronto tra conservatori e progressisti ha cambiato habitat e non corrisponde più alle vecchie sigle politiche. A ben vedere, infatti, nell'ultimo decennio, ha conquistato la scena del mondo una sorta di inedito bipolarismo politico-culturale: da una parte un grande "partito dei valori", dall'altra un altrettanto grande "partito dei diritti". Due partiti trasversali: nelle classi dirigenti e nelle opinioni pubbliche. Il primo coinvolge la destra nelle sue varie declinazioni e buona parte dell'elettorato liberale e popolare.
Segnaliamo la seconda lezione della Scuola di Partito di Nichelino Oggi, 24 novembre, ore 20:45 Open Factory - Via del Castello 15, Nichelino (Borgo Antico) Tema: Il futuro del centrosinistra: valori, orizzonti e visioni Iniziativa a cura del Partito Democratico - facebook.com Vai su Facebook
Ci risiamo: dopo Monfalcone ora la Capitale. Un “partito” portatore di valori anti-democratici e liberticidi: dalla sottomissione della donna alla sovversione dello Stato … e per questo dovrebbe essere messo al bando e sciolto immediatamente. #lega Vai su X