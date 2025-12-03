Il parere di Palmegiani ai legali di Stasi è un caso Taccia | Sa che Sempio non c' entra

Iltempo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia il caso del parere pro-veritate del consulente di Andrea Sempio sulla famigerata impronta 33. "Se questa relazione fosse contro il mio assistito, tranquillamente mi rimuovano quando vogliono. Gira questa voce, allora è meglio mettere le mani avanti", afferma a Mattino 5 Armando Palmegiani, ex poliziotto della Scientifica e criminologo, da due mesi consulente del pool difensivo di Andrea Sempio. L'esperto ha spedito si su iniziativa a giugno un parere pro-veritate agli avvocati di Alberto Stasi. "Feci questo scritto per la difesa di Stasi  perché la traccia 33, come dico sempre, non è identificabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

il parere di palmegiani ai legali di stasi 232 un caso taccia sa che sempio non c entra

© Iltempo.it - Il parere di Palmegiani ai legali di Stasi è un caso. Taccia: "Sa che Sempio non c'entra"

Scopri altri approfondimenti

parere palmegiani legali stasiDelitto di Garlasco/ Palmegiani: “Impronte 33 e 45: il mio scritto per la difesa di Alberto Stasi…” - Il delitto di Garlasco al centro dei servizi di questa mattina di Mattino 5 News, con le parole di Armando Palmegiani e del genetista Fabbri ... Riporta ilsussidiario.net

parere palmegiani legali stasiGarlasco, Palmegiani: "Ho sempre avuto dubbi su Stasi, anche ora che sono consulente di Sempio" - Delitto di Garlasco: Armando Palmegiani, consulente di Sempio, interviene a Ignoto X sottolineando la sua posizione. Come scrive la7.it

Palmegiani, il consulente di Sempio racconta la sua emozione sul luogo del triplice omicidio di Prati - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Lo riporta la7.it

Legali di Stasi: rivedere la sua condanna - Per gli avvocati difensori di Alberto Stasi, la scoperta della contaminazione del Dna di ignoto sulla garza usata per l'autopsia sul corpo di Chiara Poggi è "uno dei gravissimi fatti" che ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Parere Palmegiani Legali Stasi