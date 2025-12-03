Il parere di Palmegiani ai legali di Stasi è un caso Taccia | Sa che Sempio non c' entra

Scoppia il caso del parere pro-veritate del consulente di Andrea Sempio sulla famigerata impronta 33. "Se questa relazione fosse contro il mio assistito, tranquillamente mi rimuovano quando vogliono. Gira questa voce, allora è meglio mettere le mani avanti", afferma a Mattino 5 Armando Palmegiani, ex poliziotto della Scientifica e criminologo, da due mesi consulente del pool difensivo di Andrea Sempio. L'esperto ha spedito si su iniziativa a giugno un parere pro-veritate agli avvocati di Alberto Stasi. "Feci questo scritto per la difesa di Stasi perché la traccia 33, come dico sempre, non è identificabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

