Tutto pronto per la Prima della Scala a Milano alla quale parteciperà Irene, mentre Guarnieri e Marta vogliono proteggere la Contessa. Ecco cosa accadrà nella nuova puntata della soap di Rai 1. Il Paradiso delle Signore si avvicina sempre di più alla data decisiva, quella del matrimonio tra Rosa e Marcello. Ma intanto, nella nuova puntata del 4 dicembre, come sempre su Rai 1 ma alle 16.15, ci si accinge a partecipare alla Prima della Scala. Irene è combattuta tra due ragazzi, mentre in casa Guarnieri è in atto uno scontro e il motivo è la Contessa. Vediamo cosa succederà con le anticipazioni della soap. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 dicembre: Odile non è d'accordo con la scelta di Marta e Umberto