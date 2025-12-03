Il Papa prega al porto di Beirut | L’Italia può essere mediatrice

L’Italia può giocare "un ruolo importante" nella guerra in Ucraina grazie alle sue capacità di mediazione. Lo ha detto Papa Leone XIV conversando con i giornalisti sul volo che lo ha condotto da Beirut a Roma, al termine del viaggio in Turchia e Libano. Prevost ha rivelato anche di avere condotto "un lavoro dietro le quinte" al di là del programma ufficiale durante il quale ha avuto "incontri personali con rappresentanti di diversi gruppi che rappresentano autorità e persone, che hanno a che vedere con i conflitti interni e internazionali nella regione". Su Hezbollah ha ribadito la posizione della Santa Sede: "Evidentemente c’è da parte della Chiesa la proposta che lascino le armi e che cerchiamo il dialogo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

