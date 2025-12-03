Il papa ha annullato La decisione di Leone XIV al rientro dal viaggio in Turchia e Libano

Papa Leone XIV è rientrato ieri pomeriggio in Italia dopo il suo primo viaggio apostolico durato cinque giorni, programmato in origine per partecipare alle celebrazioni del 1700mo anniversario del Concilio di Nicea, la prima grande assise ecumenica della storia, convocata nel 325 d.C. dall’imperatore Costantino I. Conclusa la tappa in Turchia, Leone aveva trascorso altri due giorni in Libano, una visita che già molti osservatori definiscono storica. Al suo rientro, parlando con i giornalisti sul volo papale messo a disposizione da Ita Airways, il pontefice ha annunciato di stare considerando un viaggio in Algeria, dove la devozione verso Sant’Agostino – figura centrale per l’ordine agostiniano a cui lui stesso appartiene – è particolarmente viva e radicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it