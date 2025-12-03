Prima chiarisce il giallo sulla sua altezza: due metri e dieci o due metri e zero due? "Due metri e zero tre", sorride Amir Tizi-Oualou (foto) sconfessando entrambe le misurazioni, quella dell’Fivb e quella della Lega Pallavolo. Comunque una cifra notevole, se pensiamo al ruolo. E poi il francese passa a parlare della sfida di oggi, l’assalto a una Trento in ripresa che rievoca antichi ricordi e battaglie che valevano un anno intero, con Earvin Ngapeth protagonista sulla metà degli anni dieci, una finale e una semifinale scudetto, due finali di Coppa Italia, supercoppe e battaglie epiche. "Non ho mai visto le partite di Earvin a Trento però – racconta il regista della Valsa Group –, ma so già che sarà una partita difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il palleggiatore francese. Tizi Oualou e il tris ’proibitivo’: "In Italia non ci sono gare facili»