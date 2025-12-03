Il Palazzaccio è quasi un ricordo | demolizione completata entro Natale FOTO

Chietitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo decenni di polemiche, rinvii e promesse, a Bucchianico sta per volgere al termine la demolizione del “Palazzaccio”, l’edificio in cemento armato che da oltre mezzo secolo deturpava la piazza principale del paese. I lavori, già a buon punto, si concluderanno entro Natale. Al suo posto sorgerà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il “Palazzaccio” è (quasi) un ricordo: demolizione completata entro Natale [FOTO]

